THE NORTH FACEバッドランドキャップМ

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●ブランド：THENORTHFACE型番：NN41710サイズ：M バッドランドキャップ BADLANDCAPフード 帽子●数回使用目立つ汚れなしウインターキャンプやスキーなどで使いやすい、シンプルなデザインの保温キャップです。表地には防水透湿性に優れたリサイクルナイロンオックス生地を採用。耳当て部分のリサイクルポリエステルのファーは、リアルファーのような色合いと肌触り。毛足が長く、デッドエアをため込み保温性を高めています。縫い目はシームシーリング加工済み。耳当てはテープバックルで頭部に巻き上げることも可能。UVプロテクト(UPF50＋、紫外線カット率95%以上)機能付き。厚くしっかりとしたツバを持ち、タウンユースにも使いやすいデザインです。カラー···ブラック季節感···秋、冬#ザノースフェイス#ノースフェイス#キャップ#帽子カラー...ブラックカラー...ブラック