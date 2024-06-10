メンズ　ジャケットセットアップ　カラミストレッチジャケット　テットオム

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商品詳細
TETEHOMMEのセットアップです。1ヶ月くらい着て、いらなくなったので出品します。ストレッチ性もあり、堅苦しくないのでとても着やすいです。このシリーズが好きで愛用してます。詳しくは、テットオムの「カラミストレッチジャケット」で検索してみてください。◾️サイズM:着丈70cm,胸囲102cm,肩幅44cm,袖丈60.25cm◾️定価¥29,700季節感···秋季節感···秋、冬カラー···グレー
http://narcologia.ru/goods/Stanford311673.html
http://narcologia.ru/goods/protein850534.html
http://narcologia.ru/goods/unusable912674.html
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カラミストレッチジャケット
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