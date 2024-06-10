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メンズ　ジャケットセットアップ　カラミストレッチジャケット　テットオム
商品番号 A60142637848
商品名

メンズ　ジャケットセットアップ　カラミストレッチジャケット　テットオム
ブランド名 テットオム
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TETEHOMMEのセットアップです。1ヶ月くらい着て、いらなくなったので出品します。ストレッチ性もあり、堅苦しくないのでとても着やすいです。このシリーズが好きで愛用してます。詳しくは、テットオムの「カラミストレッチジャケット」で検索してみてください。◾️サイズM:着丈70cm,胸囲102cm,肩幅44cm,袖丈60.25cm◾️定価¥29,700季節感···秋季節感···秋、冬カラー···グレー
http://narcologia.ru/goods/Stanford311673.html
http://narcologia.ru/goods/protein850534.html
http://narcologia.ru/goods/unusable912674.html

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