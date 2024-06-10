メンズ　ジャケットセットアップ　カラミストレッチジャケット　テットオム

TETEHOMMEのセットアップです。1ヶ月くらい着て、いらなくなったので出品します。ストレッチ性もあり、堅苦しくないのでとても着やすいです。このシリーズが好きで愛用してます。詳しくは、テットオムの「カラミストレッチジャケット」で検索してみてください。◾️サイズM:着丈70cm,胸囲102cm,肩幅44cm,袖丈60.25cm◾️定価¥29,700季節感···秋季節感···秋、冬カラー···グレー



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