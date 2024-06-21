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REATS TAILOR ZAZOUS × CANONICO セットアップスーツ
商品番号 P52238933003
商品名

REATS TAILOR ZAZOUS × CANONICO セットアップスーツ
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 8,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イタリアの老舗テキスタイルメーカー“カノニコ”社のSUPER110sウール・ストライプ生地を使用したリーツテイラーザズーのセットアップスーツです。生地にはイタリア製、縫製は日本の本質的に優れた製品です。質の良い細身のストライプスーツをお探しだった方は是非。============================✈Brand　REATSTAILORZAZOUS　Size表記サイズは「34(ジャケット)/34(スラックス)」です。肩幅41.5cm　身幅46.0cm　ウエストの一番細い部分41.0cm着丈67.0cm　袖丈61.5cm　　　　　　------------------------------------ウエスト38.0cm　股上24.0cm　股下76.5cm　わたり幅30.5cm　　　　　　裾幅21.0cm「画像着用者(168cm/60k/愛用ボトムサイズ29インチ)が着て、　ジャケットは身幅に窮屈感があり、その他は丁度良い感じ、　スラックスのウエストは丁度良い感じでした。　身長168cm前後で、細身の方にオススメのサイズです。」Colorブラック×ホワイトCondition若干の使用感がございますが、綺麗な状態です。目立つ汚れ、ダメージはございません。✄------------------------------------------------[REATSTAILORZAZOUS×CANONICO]イタリア生地を使用したセットアップスーツ/ジャケット+スラックス　ザズー×カノニコ　　-S33-リーツテイラーザズーオアグローリー
http://narcologia.ru/goods/assessor713603.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce332155.html
http://narcologia.ru/goods/troupe147711.html
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