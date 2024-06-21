REATS TAILOR ZAZOUS × CANONICO セットアップスーツ

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イタリアの老舗テキスタイルメーカー“カノニコ”社のSUPER110sウール・ストライプ生地を使用したリーツテイラーザズーのセットアップスーツです。生地にはイタリア製、縫製は日本の本質的に優れた製品です。質の良い細身のストライプスーツをお探しだった方は是非。============================✈Brand REATSTAILORZAZOUS Size表記サイズは「34(ジャケット)/34(スラックス)」です。肩幅41.5cm 身幅46.0cm ウエストの一番細い部分41.0cm着丈67.0cm 袖丈61.5cm ------------------------------------ウエスト38.0cm 股上24.0cm 股下76.5cm わたり幅30.5cm 裾幅21.0cm「画像着用者(168cm/60k/愛用ボトムサイズ29インチ)が着て、 ジャケットは身幅に窮屈感があり、その他は丁度良い感じ、 スラックスのウエストは丁度良い感じでした。 身長168cm前後で、細身の方にオススメのサイズです。」Colorブラック×ホワイトCondition若干の使用感がございますが、綺麗な状態です。目立つ汚れ、ダメージはございません。✄------------------------------------------------[REATSTAILORZAZOUS×CANONICO]イタリア生地を使用したセットアップスーツ/ジャケット+スラックス ザズー×カノニコ -S33-リーツテイラーザズーオアグローリー