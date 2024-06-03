NEWERA ゴルフ　キャップ　スナップバック

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ご覧頂きありがとうございます。これと黒の色違いを一緒に買いましたが、黒しか被ることがなく今後も被らないと判断したため出品します。タグは取りましたが試着で1度被ったのみで、傷や汚れなど一切ありません。写真等ご要望ならば追加致します。よろしくお願い致します。