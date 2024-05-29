最終値下げ　ゴールド　金　18k　フリーメーソン　Freemason　指輪

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18k表記あり金フリーメーソンFreemasonヴィンテージリング指輪サイズ感16～171980年代ぐらいですヴィンテージ古着屋購入※素人状態チェックになります。※古着、中古品にご理解ある方に限ります。神経質な方はご遠慮ください。