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【J154】ヴィンテージ ナバホ サンダーバード リング26号
商品番号 J78953030336
商品名

【J154】ヴィンテージ ナバホ サンダーバード リング26号
ブランド名 インディアンジュエリー
特別価格 税込 9,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【　#カオクロジュエリー　】アメリカ・カナダ・オーストラリア・イギリス等のコレクターから買い付けたインディアンジュエリー、アンティークジュエリーです。【値下げ交渉不可・まとめ買い大歓迎】週に何度か価格の見直しをしていますので、商品が気に入った方はいいね\u0026フォローをして頂けるとよろしいかと思います。まとめ買いは大歓迎です！気軽にコメントください。【★こちらの商品の特徴★】ナバホ族　JBJackBly氏作EAGLERINGインディアンジュエリーとしては珍しいシルバー×GOLDカラーサンダーバードのデザインが高級感のあるリングです。【★刻印・作者★】JBSTERLING【★素材★】スターリンシルバー【★サイズ等★】26号重量　10g【★状態★】こちらUSAから仕入れているヴィンテージ商品であるため、小さな傷や汚れ、スレ等あると思って下さい。中古であることにご理解がある方のみご検討下さい。【その他】※気持ちの良いお取引のために、質問等あれば購入前にお願いします。※色味は写真撮影の環境によって多少違いが出てしまうかも知れません。ご了承下さい。【以下多数出品中】ナバホ　ズニ　サンドドミンゴ　シルバー　スターリング　silversterlinggoldターコイズ　バッファロー　年代モノ　ビーズ　ナバホパール　天然石　ゴールド　銀　フェティッシュ　fetishネイティブアメリカン　フェザー　イーグル鷲
http://narcologia.ru/goods/passivity141983.html
http://narcologia.ru/goods/ordering819379.html
http://narcologia.ru/goods/freshman718356.html
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