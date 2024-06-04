Roen 金刺繍キャップ (M) 極美品

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商品詳細
ブランド：Roen商品名：金刺繍キャップカラー：BLKサイズ：(M)頭囲約57cm素材：ポリエステル65%、コットン35%、カウレザー状態：極美品Roenの金刺繍キャップになります。オシャレな金刺繍が施されたキャップです。裏地はレオパード柄になります。使用感のない極美品です。フランシストモークスやロアーやCATORCEやRoenや14thAddictionやSHARESPIRITやkiryuyrikやSWITCHBLADEやLGBやifsixwasnineやHYDEやKMRii好きにもオススメです。是非この機会にいかがでしょうか？？※自己紹介必読！！※ifsixwasnineLGBHIROMUTAKAHARAロエンRoenヒロムタカハラKMRiiスイッチブレードSWITCHBLADEHYDEラルクVAMPS
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