Moonage Devilment ビーズアクセサリー イエロー V028

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ムーンエイジデビルメント ビーズアクセサリーです。メタルパーツに小傷など使用感あります。サイズは写真をご確認ください。中古品ですのでご理解の上、ご購入下さいますようお願い致します。↓こちらもみてってね♪#けいの雑貨材質...ウッド/ビーズカラー...イエロー