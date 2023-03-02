【BOTTEGA VENETA】イントレチャート フルレザー 長財布

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柔らかいレザーを使用したラウンドファスナーの長財布です。ファスナーの引き手にもボディと同素材が用いられ、高級感があります。内部は札入れと小銭入れ、そしてたっぷりのカード収納が出来るカードスリットも完備。収納量が過度すぎない程よい容量で、すっきり使いやすいのも魅力です。color-blackxsilversize-幅19cm高さ10cmまち2cmMaterialsurface-condition-A●コンディションランクN:未使用品S:美品/ダメージ・使用感の少ない良好な商品A:ダメージ-使用感はあるが比較的良好な商品B:ダメージ・汚れが見られる商品C:大きなダメージ・使用感が見られる商品※コンディションランクは当社の定める基準で表示しております。あくまでも目安となりますので、下記の【コンディション詳細】をご確認いただきご入札をご検討くださいますようお願いいたします。【コンディション詳細】使用感あり。