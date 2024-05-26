HUF H-CLASS SNAPBACK CAP ハフ スナップバックキャップ

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商品詳細
HUFH-CLASSSNAPBACKCAPハフスナップバック キャップH-CLASSSNAPBACKCAPHUFキャップNavyコットン100％フリーサイズ(サイズ調整可能)ツバの長さ約7cm・深さ約10.5cm１ヶ月前購入し1度使用しましたが自分には合わなかったため出品いたします。素人判断ですが綺麗です。よろしくお願いします。基本的に郵便での発送となりますので土日祝日を挟みますと到着が遅くなります。お急ぎの場合＋300円いただければメルカリ便に変更24時間以内に発送いたします。ご相談ください。素材···コットン形···ベースボール
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