PS4 プレステ4 CUH-2000AB01 500GB 保証レシートあり

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商品詳細
状態良好でおそらく未使用品と思われますが、開封済み商品のため「未使用に近い」「数回程度使用」扱いとさせていただきます。保証レシートは常識および自己責任の範囲でご利用ください。PS4プレステ4PlayStation4CUH-2000AB01CUH2000AB01JetBlackジェットブラック元箱あり付属品ありメーカー保証書添付用レシートあり(2023.08.27〜)他商品おまとめ購入で割引致します
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