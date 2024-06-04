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- 美品 掛け軸 横山香秋作 古都静秋図 柿と小禽 共箱 真筆証明書付き
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商品詳細
サイズ187×55センチ絹本共箱肉筆真筆証明書付き目立った汚れなく状態良いです。インテリア和室床の間紅葉五重塔法隆寺奈良京都古民家カフェ絵画の種類···日本画形式···掛け軸・掛軸主題···風景・海景
http://narcologia.ru/goods/browse867391.html
http://narcologia.ru/goods/plaque182307.html
http://narcologia.ru/goods/financier824960.html
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