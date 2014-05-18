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MUSIC MAN 115 sixty five アンプ 65w 送料込
商品番号 D42120945345
商品名

MUSIC MAN 115 sixty five アンプ 65w 送料込
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 14,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

年代物の　ミュージックマン　ギターアンプですMUSICMAN115sixtyfiveアンプ65w外観は　年代を感じます昨日は一応全て確認しておますがジャック　コントロールつまみ　等　ノイズが入ることがあります以上のような状態ですが　ご検討いただけますよう　お願いいたします送料は　負担いたします
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