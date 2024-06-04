【動作確認済】SANYO サンヨー 3DO TRY 　本体

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商品詳細
SANYOサンヨー3DOTRYインタラクティブマルチプレイヤメーカー：SANYOsanyoサンヨー商品名：3DO IMP-21Jコントローラー付き(panasonic製)ソフト(スーチーパイ)動作確認済みです。状態は写真でご確認ください。台数としてはかなりレアだと思うので宜しくお願いいたします#3DO#3doreal
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http://narcologia.ru/goods/stepchild31752.html
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