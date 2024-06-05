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BTS表紙 「HIGH CUT」 vol.227/2018年7月 和訳付き
商品番号 H30857727307
商品名

BTS表紙 「HIGH CUT」 vol.227/2018年7月 和訳付き
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 5,226 円
在庫状況 あり

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商品詳細

韓国で販売された「HIGHCUT」vol.227/2018年7月、和訳付きです。保管用として購入し、日の当たらない場所で保管していました。購入してから一度も開封していません。※画像は私物です。ただし新聞のようなものですので、経年劣化は多少あるかもしれません。ご理解いただける方のみご購入ください。大変レアな商品ですので、価値がわかる方にご購入いただきたいと思います。即購入⭕値下げ❌#bts#防弾少年団
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