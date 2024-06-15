学研 図鑑 12冊セット➕おまけ図鑑3冊。写真の段ボールに入りきれなかったので、別な箱に入れ直します。本棚にしまっていましたので、比較的綺麗な状態です。カバーは汚いのではずしました。書き込みなどはありませんが、子供のUSED品・素人の検品になりますので、ご理解の上ご購入お願い致します。おまけ図鑑のカバーは折れたりシワがついたりしてます。図鑑は色焼けもなく、状態は良いかと…ビニールに入れ、リサイクルの段ボールにて発送致します。#学研の図鑑#即購入ok#メルカリ便#



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