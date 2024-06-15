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商品詳細
PSソフト10本PS2ソフト14本純正コントローラーPS2ソフトケースディスクに傷みがある物もあります。桃太郎電鉄12桃太郎電鉄USA(説明書折り目あり)桃太郎電鉄16エースコンバット・ゼロ(ケース説明書傷み)トルネコの大冒険3少年ヤンガスと不思議のダンジョン真女神転生ノクターン(ケース傷みあり)電車でGO!3通勤編(説明書破れ)ペルソナ4SIRENサイレン(説明書無し)Best版零ZERO零紅い蝶ドラッグオンドラグーン(説明書折り目)ドラッグオンドラグーン2PSソフト全てのケースひび割れがありますケース違いの物もありますディスクにキズがある物もありますクロノ・トリガー(ケース無し)ドラゴンクエスト7(説明書無し)ペルソナ2罪(説明書無し)ペルソナ2罰ファイルファンタジーⅣ(ケース違い汚れ説明書無し)ファイルファンタジーⅦ(説明書無し)ファイルファンタジーⅦインターナショナルファイルファンタジーⅧザ・タワー(説明書汚れ、特典無し)デビルサマナーソウルハッカーズ(ケース無し)純正コントローラーデュアルショック2PS1全てにケース割れあります、説明書無し汚れ等ケース無しケース違いのソフトもあります。PS2ソフトケース傷み汚れがあります。説明書に傷みや破れがある物や欠品の物もあります。動作は問題ありませんがケース説明書傷み等が多いです。古い商品ですのでキズや汚れ傷みがあります。神経質な方、キズや汚れのない綺麗な物をお求めの方はご遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/revamp144422.html
http://narcologia.ru/goods/message603127.html
http://narcologia.ru/goods/diamond487558.html
PS PS2ソフト\u0026デュアルショック2
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