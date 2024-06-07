BEYOND THE STORY 韓国語版　虹色グラス付き　新品未開封

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【お値段交渉OKです。但し常識的な範囲内で】10-YEARRECORDOFBTSBEYONDTHESTORY韓国版⭐︎日本語訳はありません⭐︎新品・未開封 シュリンクもそのままです ⭕️購入特典 フォトカード本に挟まっています（写真③④参照下さい）⭕️虹色グラス（写真⑥参照下さい）割、欠けがないか中身の確認をしました（動画も撮ってあります） ⭕️海外商品のため、初期スレなどはご了承下さい。神経質な方はご購入お控え下さい。⭕️緩衝材で包み、24時間以内匿名発送致します#BTSBEYONDTHESTORY#BTSオフィシャルブック#BTSトレカ韓国限定バンタン防弾少年団ジョングクVテテテヒョンジミン JIMINジンJin JHOPEホソクRMナムジュンユンギシュガagustdd-dayラッキードローラキドロ防弾少年団バンタンポカトレカトレーディングカード