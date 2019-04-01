メガドライブミニ2 +追加コントローラ

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商品詳細
新品です。結局いままでプレイする余裕がなかったのでセットでお譲りします。このお値段でお願いしますコントローラーはミニ1でも使えるようですご希望の場合は発売日202210/26の納品書をおつけします。まだメーカー保証可能期間内だと思います
http://narcologia.ru/goods/Taipei899971.html
http://narcologia.ru/goods/reboot166536.html
http://narcologia.ru/goods/troupe356911.html
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