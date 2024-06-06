平凡社　陶磁大全　第27～48巻

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商品詳細
約50年前の初版第一刷のためカバーは一部痛んで、本体も白いページはやや色あせがあります。但し、通読には問題ないと思います。ご理解のある方お願いします。陶磁大系27日本の民窯陶磁大系28近代日本の陶磁陶磁大系29高麗の青磁陶磁大系30三島陶磁大系31李朝の染付陶磁大系32高麗茶碗陶磁大系33古代中国の土器陶磁大系34中国の土偶陶磁大系35唐三彩陶磁大系36青磁陶磁大系37白磁陶磁大系38天目陶磁大系39磁州窯陶磁大系40遼の陶磁陶磁大系41元の染付陶磁大系42明の染付陶磁大系43明の赤松陶磁大系44古染付祥瑞陶磁大系45呉須赤絵南京赤絵陶磁大系46清の官窯陶磁大系47タイ・ベトナムの陶磁陶磁大系48ペルシャの陶器
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陶磁大系全48巻 平凡社 | 悠久堂書店
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