PS 実況おしゃべりパロディウス　帯付き

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●商品説明●PSソフト「実況おしゃべりパロディウス」になります。ケース、説明書、帯付き、動作確認済みです。ディスク等、目立った傷は有りませんが説明書に微小の汚れがありますが、全体的には綺麗だと思います。状態は写真にてご確認の上、ご購入お願い致します。他のフリマでも出品しておりますので、売り切れの際にはご了承下さい。#レトロゲーム#コナミ#シューティング#パロディウス#グラディウス#ツインビー#サラマンダー#沙羅曼蛇