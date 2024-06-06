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PS 実況おしゃべりパロディウス　帯付き
商品番号 Y97229078441
商品名

PS 実況おしゃべりパロディウス　帯付き
ブランド名 プレイステーション
特別価格 税込 9,261 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●商品説明●PSソフト「実況おしゃべりパロディウス」になります。ケース、説明書、帯付き、動作確認済みです。ディスク等、目立った傷は有りませんが説明書に微小の汚れがありますが、全体的には綺麗だと思います。状態は写真にてご確認の上、ご購入お願い致します。他のフリマでも出品しておりますので、売り切れの際にはご了承下さい。#レトロゲーム#コナミ#シューティング#パロディウス#グラディウス#ツインビー#サラマンダー#沙羅曼蛇
http://narcologia.ru/goods/response669642.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement307199.html
http://narcologia.ru/goods/diamond532958.html
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