ゼルダの伝説　amiibo 7体セット

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商品詳細
コツコツと集めてたゼルダの伝説のamiibo14体の出品です。バラ売りはしておりませんのでご了承お願いします。全て未開封となっておりますが、素人保管の為にケースのすり傷や角の多少の曲がり等がございます。ご購入の際は上記の事をご確認したうえでご検討、ご購入宜しくお願いします。出来るだけ早く発送を心掛けています。都合上、余裕を持って4〜7日の設定にさせていただいております。
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http://narcologia.ru/goods/manufacture818641.html
http://narcologia.ru/goods/encourage963672.html
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