SONY PlayStationVITA TV バリューパック 完品

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商品詳細
SONYPlayStationVITAVTE-1000AA01PSVITATVcolor:WHITEゲーム機本体種類:PlayStationVITAポータブル・据置タイプ:据置タイプセット内容(付属品)・vitaTV本体・PS3コントローラー(ホワイト)・ACアダプター・電源コード・HDMIケーブル(純正ではないかと思いますが、問題なく使用できました。)・USBケーブル(未使用)・印刷物(説明書・アプリケーションガイド)・メモリカード8GB・外箱(内箱含む)【商品状態】※本体は目立った傷のない、比較的に良い状態です。※その他付属品は多少の使用感はあります。※写真にて状態はご確認下さい。※外箱に多少の傷みあり。(写真8枚目参照)※写真に載っているもの以外付属されません。(ソフトは動作確認のために載せましたので、付属致しません。)※動作確認済み(最後のP4Gの画面がそうです。ソフトは付きません。)比較的美品でありますが、あくまで中古品であることをご了承ください。お値引きは大幅には考えていませんが、ご希望がありましたら伝えてください。考慮いたします。#ソニー#SONY#VITA#VITATV
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