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ジョール・マイヤーウィッツ写真集『ア・サマーズ・デイ』
商品番号 R45987894347
商品名

ジョール・マイヤーウィッツ写真集『ア・サマーズ・デイ』
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 2,262 円
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商品詳細

リブロポート　1991年9月7日刊初版本。縦29cm×横27.5cm　全65作品を収録。巻末に本人の解説が有ります。左ページは空欄で右ページのみに写真を配したレイアウトです。上の写真⑧は右ページが織り込まれていて、引き出すと3ページのパノラマ写真になります。表紙左端に若干の日焼けが有りますが、他は全体に破れ、折れ、擦れ、書き込み、悪臭など無く、32年前の本としては、かなり良い状態です。海沿いに建つ家の夏の１日を時間の経過に沿って記録した作品集で、淡い色彩の柔らかな印象を残す佳作です。
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