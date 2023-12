ジョール・マイヤーウィッツ写真集『ア・サマーズ・デイ』

リブロポート 1991年9月7日刊初版本。縦29cm×横27.5cm 全65作品を収録。巻末に本人の解説が有ります。左ページは空欄で右ページのみに写真を配したレイアウトです。上の写真⑧は右ページが織り込まれていて、引き出すと3ページのパノラマ写真になります。表紙左端に若干の日焼けが有りますが、他は全体に破れ、折れ、擦れ、書き込み、悪臭など無く、32年前の本としては、かなり良い状態です。海沿いに建つ家の夏の1日を時間の経過に沿って記録した作品集で、淡い色彩の柔らかな印象を残す佳作です。



