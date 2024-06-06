M3872●江戸明治和本等＞〈改正〉女国尽し 婚礼女国尽（蔦屋板）往来物 美本

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
●江戸明治和本●〈改正〉女国尽し［婚礼女国尽・女国尽］（蔦屋板）【判型】中本1冊。縦177粍。【作者】不明。【年代等】江戸後期刊。［江戸］蔦屋吉蔵板。【備考】分類「往来物」。『〈改正〉女国尽し［婚礼女国尽・女国尽］』は、滝沢馬琴作『国尽女文章』と同じ趣向で日本の国名や名所・名物を紹介した往来物。底本は、「一筆申あげまいらせ候。今度、御姫様、山城守様御媒にて、大和守様へ御ゑん組御整ひ遊ばし、御結納の御祝儀進じられ候。御互ひに御めでたく有難、扨、だんだん御道具も揃ひまいらせ候…」と起筆する婚礼祝儀状の体裁で、諸国名とその名産品を列挙する。表紙見返しに「五常教訓歌」、裏表紙見返しに「源氏物語目録」「着類・道具・食物詞づかひ」を載せる。★原装・刷外題・極美本。稀書（全国に所蔵数カ所（国文学研究資料館DB））。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln186802.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral459132.html
http://narcologia.ru/goods/septet415519.html
M3872○江戸明治和本等＞〈改正〉女国尽し 婚礼女国尽（蔦屋板）往来物 ...
M3872○江戸明治和本等＞〈改正〉女国尽し 婚礼女国尽（蔦屋板）往来物 ...
M3872○江戸明治和本等＞〈改正〉女国尽し 婚礼女国尽（蔦屋板）往来物 ...
M3872○江戸明治和本等＞〈改正〉女国尽し 婚礼女国尽（蔦屋板）往来物 ...
M3872○江戸明治和本等＞〈改正〉女国尽し 婚礼女国尽（蔦屋板）往来物 ...
M3872○江戸明治和本等＞〈改正〉女国尽し 婚礼女国尽（蔦屋板）往来物 ...
2023年最新】国文学研究資料館の人気アイテム - メルカリ
M3872○江戸明治和本等＞〈改正〉女国尽し 婚礼女国尽（蔦屋板）往来物 ...
リモワ RIMOWA: An Archive Since 1898 - アート/エンタメ
リモワ RIMOWA: An Archive Since 1898 - アート/エンタメ
往来物倶楽部タイトルページ
往来物倶楽部タイトルページ
リモワ RIMOWA: An Archive Since 1898 - アート/エンタメ
http://narcologia.ru/goods/Lincoln186802.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral459132.html
http://narcologia.ru/goods/septet415519.html
M3872○江戸明治和本等＞〈改正〉女国尽し 婚礼女国尽（蔦屋板）往来物 ...
M3872○江戸明治和本等＞〈改正〉女国尽し 婚礼女国尽（蔦屋板）往来物 ...
M3872○江戸明治和本等＞〈改正〉女国尽し 婚礼女国尽（蔦屋板）往来物 ...
M3872○江戸明治和本等＞〈改正〉女国尽し 婚礼女国尽（蔦屋板）往来物 ...
M3872○江戸明治和本等＞〈改正〉女国尽し 婚礼女国尽（蔦屋板）往来物 ...
M3872○江戸明治和本等＞〈改正〉女国尽し 婚礼女国尽（蔦屋板）往来物 ...
2023年最新】国文学研究資料館の人気アイテム - メルカリ
M3872○江戸明治和本等＞〈改正〉女国尽し 婚礼女国尽（蔦屋板）往来物 ...
リモワ RIMOWA: An Archive Since 1898 - アート/エンタメ
リモワ RIMOWA: An Archive Since 1898 - アート/エンタメ
往来物倶楽部タイトルページ
往来物倶楽部タイトルページ
リモワ RIMOWA: An Archive Since 1898 - アート/エンタメ