株式會社松坂屋 創立三十周年記念寫眞帖　昭和15年発行

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商品詳細
株式會社松坂屋創立三十周年記念寫眞帖 昭和15年発行状態：表紙に若干イタミあり。本体はやけ等があります。概ね良好です、通読に問題ありませんが、中古本ですので、その旨ご理解ください。※ご購入の際はコメント無しで即購入していただいて構いません。ご不明点がありましたら、コメントにてお問い合わせください。
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