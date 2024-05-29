○映画「覇王別姫」レスリー・チャン 張國榮 写真集 ...

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○映画「覇王別姫」レスリー・チャン 張國榮 写真集公開当時に香港で購入しました。香港での出版された写真集です。暗所にて保管してました。端っことかに若干痛みやスレがあります。ご了承の方のみどうぞ。#覇王別姫#レスリー・チャン #張國榮#写真集#香港