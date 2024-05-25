PSYCHO-PASS サイコパス　狡噛慎也　ポストカード

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商品詳細
《お品物について》10年近く前にショップでの購入特典で頂き、今では入手出来ない貴重なお品物です。剥き出しのまま渡されすぐに硬貨ケースに入れた後、大切に保管しておりましたが、入手から年月が経過しております。慎重に検品しましたが、何か見落としがあるかもしれません。⚠️目立つ折れやシミなどはないと思いますが、製紙工程で出来たと思われる小さな点(画像7)が元々数カ所ありますので、神経質な方、美品、完品をお求めの方はご遠慮ください。一度人手に渡った物ですので、ご理解頂ける方のみお願いいたします。《梱包・発送について》厚紙補強、OPP袋、ゆうパケットポストにて発送予定です。❌値下げ交渉❌お取置き⭕️ご質問等なければ即購入可能です。
http://narcologia.ru/goods/Adder683375.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless10459.html
http://narcologia.ru/goods/stair219300.html
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