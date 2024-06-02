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【帯付】戸川純 '88.8 28歳 増補改訂版
商品番号 O96677405475
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【帯付】戸川純 '88.8 28歳 増補改訂版
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 1,480 円
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商品詳細

写真集『戸川純JUNTOGAWAASONLYALUMPOFMEAT』'88.828歳増補改訂版戸川純が自ら絵コンテを描き、それを基にして制作された唯一の写真集に未発表写真と本人執筆のあとがきを加えた増補改訂版。美しく儚い当時の純ちゃんが堪能できます。プロデュース・文■戸川純撮影■三澤哲也定価■2,500円+税発行日■2005年10月30日発行所■ブッキング自宅の本棚で保管していました。カバー上部に折れがあります。気になる方はご遠慮ください。古書にご理解いただける方のみ、ご購入ください。送料込みです。返品、交換はご遠慮ください。#戸川純#写真集#YAPOOS#ヤプーズ#いぬん堂#GUERNICA#ゲルニカ#tricomi#東口トルエンズ#80年代
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戸川純JUNTOGAWAASONLYALUMPOFMEAT (fukkan.com)

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