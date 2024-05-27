【極美品】ENNBON HVPV-30 サイレントバイオリン　練習用　ケース付き

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ENNBOMの電子バイオリン、HVPV-30になります。動作確認を行い以下の確認を行なっています。・通電確認を行い問題なく通電する事を確認しま した。・LINEOUTジャックにアンプを接続しアンプからバイオリンの音が出る事を確認しました。・PHONEジャックに接続したイヤフォンから再生した音楽が聞こえる事を確認しました。・PHONEジャックにイヤフォンを接続し、バイオリンの音が聞こえる事を確認しました。中古品ですので使用感はありますが比較的綺麗な状態です。弓も張りがあり良い状態です。中古品であることにご理解いただきご購入をよろしくお願いしたく、現状渡しにご理解をよろしくお願いします。神経質な方はご購入をお控えください。電子バイオリン バイオリン サイレント 練習用 カバー付き 弓 ワインレッド種類···バイオリン