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- 笹田仁史 茶入 大海 宗薫緞子仕覆
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商品詳細
笹田仁史作の茶入とそれに合わせました宗薫緞子の仕覆です。未使用で美品ですが共箱がございません。【サイズ】多少の誤差はご容赦ください高さ約5cm×口約5.5cm×幅約8.5cmとても良いお品ですがこちらでは保管するばかりですので、より大切にしていただける方にお譲りできればと思っております。自宅での長期保管品にはなりますので、気になられない方はぜひよろしくお願いいたします。種類...茶道具
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