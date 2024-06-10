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JJB-5R フジゲン（エレキベース）
商品番号 V89774796287
商品名

JJB-5R フジゲン（エレキベース）
ブランド名 フジゲン
特別価格 税込 9,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シリーズ···Fenderアクセサリー・パーツ···ストラップエレキベース本体ケースその他付属品使わなくなったので出品します。
http://narcologia.ru/goods/update112995.html
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