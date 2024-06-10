ヤングパンチ/YOUNG PUNCH LIVE

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「ヤングパンチ/YOUNGPUNCHLIVE」YOUNGPUNCH定価:￥3800#YOUNGPUNCH#YOUNG_PUNCH#CD・DVDディスクの状態 ディスクには、細かなキズがありますが、視聴には問題ないと思います。あくまでも中古品として判断をお願い致します。そのため、キズ、汚れ等は多少ありますが問題無いレベルだと思います。ディスクにつきましては目視による簡易検査を行なっています。ですが、お使いのプレイヤーによっては読み込みにくい場合がありますのでご了承下さい。また購入時の特典、付属の特典、チラシ等につきましては無い場合がございますのご了承下さい。上記についてご理解の上ご購入宜しくお願い致します。即購入、可能です。何かご質問、ご不明点ございましたらなら、コメントをお願い致します。ご対応させて頂きます。20231006-01