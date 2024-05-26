CR 花の慶次２　卓上実機

パチンコCR花の慶次2卓上でコンパクトに改造してあるものです。大当り確率1/319.68→1/145.31確変突入率70%→100%（転落抽選機）16R=2016発オートコントローラー付きです。音量調整、入賞タイミング等調整できます。リンケージボタンは付いておりませんので代わりのボタンでの対応となります。プッシュボタンはバイブレーション対応です。家庭用コンセントにそのままさして遊べます。筐体の改造品の為、本来のアタッカー入賞や保留入賞の際にカチカチ音がします。※写真に載せてますが画面横の箱に割れがあります。 遊戯には問題はありません。



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