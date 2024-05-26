ギター弾き語り　桑田佳祐ベスト・ソング・ファイル

ギター弾き語り 桑田佳祐ベスト・ソング・ファイル廃版、完売品になります。数回使用し、本棚にて保管をしておりました。表紙カバーに小傷がございます。その他見落としがある場合がございますので神経質な方のご購入はご遠慮ください。☆コメントなし、即購入OKです☆#本#芸術／音楽・舞踊



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