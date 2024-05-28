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現代展望郷土詩
商品番号 C99354245516
商品名

現代展望郷土詩
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 1,575 円
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商品詳細

昭和10年発行の郷土詩です。　とても古い物で貴重な本だと思います。祖父が大切にしまっておいたものです。　外側にシミがありますが中は古いもののわりには状態良好です。とてもマニアックな本です。興味がある方いかがでしょうか？丁寧に梱包し最安値での発送になります。
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