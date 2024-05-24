【美品】SONY PS5本体 CFI-1200A01 ディスクドライブ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。最新盤のPS5ディスクドライブ搭載のモデルです今年の6月に購入しましたが、ほとんど使っておりません。特に目立つ傷は無い状態です。中古品とご理解いただける方のみご購入お願い致します。下記が同梱物になります。【セット内容】・本体・配線一式 ・コントローラー ・箱、内箱、包装紙・ベースになります。※初期化済み※動作確認済み※即購入可※取説がありません高額商品で、すり替え防止のため返品、返金、交換は一切お断りさせていただきますよろしくお願いします。PlayStation5CFI-1200A01ブランド：ソニー・インタラクティブエンタテインメントPlayStationパッケージ種類：通常版セット内容：本体のみ色：ホワイト系#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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