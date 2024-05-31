BEHRINGER XENYX1002B ラックマウント付

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商品詳細
BEHRINGERのミキサーXENYX1002Bになります。機材整理のため出品しました。動作確認済みで問題なく使用できます。一部錆の出ている箇所や背面にはキズなどがあります。写真を参考にしてください。ミキサー本体、アダプター、ラックマウントが付属します。気になる点などがあれば気軽にご質問ください。種類···ミキサー
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