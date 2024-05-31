ドラゴンクエスト　ふんわりフロッキーフィギュア　メタルスライム　8体セット

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ご覧頂きありがとうございます。ドラゴンクエスト AMふんわりフロッキーフィギュア スライムがあらわれた！メタルスライム 8体セットになります。目立った傷や汚れなどは無いように思われますが、アミューズメント商品になりますので、初期傷などがある場合があります。また、素人管理になりますので、過度に気にされる方のご購入はお控え下さい。商品については、写真にてご確認下さい。プライズ品、素人管理にご理解頂ける方のご購入をお願い致します。即購入可値下げ不可バラ売り不可