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ドラゴンクエスト　ふんわりフロッキーフィギュア　メタルスライム　8体セット
商品番号 B95076364510
商品名

ドラゴンクエスト　ふんわりフロッキーフィギュア　メタルスライム　8体セット
ブランド名 エニックス
特別価格 税込 1,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。ドラゴンクエスト　AMふんわりフロッキーフィギュア　スライムがあらわれた！メタルスライム　8体セットになります。目立った傷や汚れなどは無いように思われますが、アミューズメント商品になりますので、初期傷などがある場合があります。また、素人管理になりますので、過度に気にされる方のご購入はお控え下さい。商品については、写真にてご確認下さい。プライズ品、素人管理にご理解頂ける方のご購入をお願い致します。即購入可値下げ不可バラ売り不可
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