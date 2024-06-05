☆美品初期型ps3本体/60GB☆ ps1,ps2互換 箱、説明書付き

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商品詳細
PS1、PS2、PS3のソフト他、CD、DVD、Blu-ray動作可能。全面アルコール洗浄済。付属品も揃っています。☆本体内容・プレイステーション3本体（CECHA00）・コントローラー×2・コントローラーUSBケーブル・AVケーブル・HDMIケーブル・電源ケーブル・取扱説明書ps2ソフトもオマケでついていますので即プレイ可能です。写真でご確認ください。☆封印シールあり(分解歴・修理歴無し）初期化、動作は問題ないことを確認済みですが、あくまで中古品ですのでご理解いただける方のみお願いします。
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