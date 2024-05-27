iKON ユニョン チェキ 直筆サイン入り

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商品詳細
iKONユニョンチェキ直筆サイン入り当選品です。5年ほど自宅でスリーブに入れ保管しておりましたが、経年劣化ございます。ご理解いただける方のみご検討お願いいたします(*ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾⁾⚠️購入前にコメントください⚠️在庫の確認をいたします(*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゜
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