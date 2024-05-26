Snappeas セイバーセット

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スナッピーズのセイバーフィギュアセットです。箱に痛みありますが、中身は大丈夫です。1度人の手に渡ったことをご理解の上ご購入よろしくお願いします。即購入⭕バラ❌値引き❌Fate/GrandOrderFGOセイバーフィギュアグッズフィギュア種類...アクションフィギュア性別...女