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SEVENTEEN トレカ
商品番号 A39518320082
商品名

SEVENTEEN トレカ
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 5,684 円
在庫状況 あり

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商品詳細

〇厚紙もしくは硬質ケースに入れ、防水対策にて発送いたします。〇トレカ確認後スリーブに入れ暗所にて保管しておりますが、素人保管ですのでご理解ある方のみのご購入でお願いいたします。〇海外製品のため初期キズ、スレ等がある場合がございます。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper970409.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture282041.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful77651.html
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