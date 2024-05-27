SEVENTEEN トレカ

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商品詳細
〇厚紙もしくは硬質ケースに入れ、防水対策にて発送いたします。〇トレカ確認後スリーブに入れ暗所にて保管しておりますが、素人保管ですのでご理解ある方のみのご購入でお願いいたします。〇海外製品のため初期キズ、スレ等がある場合がございます。
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