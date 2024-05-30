PSP 青 バイブラント ブルー 本体 付属品 ソニー 725

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SONYプレイステーションポータブル『PSP3000バイブラントブルー』【付属品】新品USB充電ケーブル新品充電バッテリーパック1200mAhメモリースティック2GB【状態】動作確認済全ての操作は正常範囲で不具合ございません。UMDゲーム読み込みプレイ○(異音なし)各ボタン○(潰れヘタレなし)スピーカー音○(音割れなし)充電○(接続不良なし)液晶画面△(液晶割れなし)1箇所だけドット抜けがあり、爪楊枝でついたくらいの小さな白い点あります。最終画像参照液晶やや焼けがあります。画面には細かな擦り傷あります。どちらもプレイ中は気になりません。外装は若干擦り傷がありますが、目立った深い傷はありません。【追記】新品の付属品に関しては袋箱から開封して動作確認を行っています。ご発送の際には装着できるものは本体に装着してお届けさせて頂きます。上記内容と画像状態をご確認の上ご購入の程よろしくお願い致します。#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStationVita#PlayStation_Vita#PSVita#PS_Vita