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- メルカリ 油絵 F3-GB62023 風景（祈りと希望と奇跡と）
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商品詳細
世界にたったひとつ！＜油絵のサイズ＞F3号（27.3cmx22.0cm)サインあり（表に小さく右下か左下、あるいはどこかに自筆で、裏には落款印が押してあります 2019年制作） ◼額付きご希望の場合は【メルカリ油絵 F3-GB62023】でご検索ください作家紹介菅家令子（かんけりょうこ）洋画家創作写真家個展/展覧会ニューヨーク パリ,カンヌ/フランスミュンヘン/ドイツシカゴウイーン/オーストリア東京他出版物「写真集」“女R-I” 永久保存近代美術館（MoMA)/ニューヨークスミソニアン博物館/ワシントン「絵本」\"ん\"(ポストカードとしても使える絵本）人物、犬猫、女の子、風景、静物を描いた洋画家・創作写真家菅家令子によるポストカードブック 単行本 ハードカバー 64ページ 絵30ページ◼絵本ご希望の場合は【メルカリ ん(ポストカード絵本）2023】でご検索ください#インテリア #モダン#おしゃれ #モダンアート #昭和#大正ロマン #郷愁 #癒し #妖艶#魅惑的 #豪華#高級感 #結婚祝い #プレゼント#出産祝い #新築祝い#建築祝い #お孫さんへのプレゼント #子供のころの思い出#開店祝い#開業祝い
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