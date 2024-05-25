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PS4本体とVRとソフト13タイトル 箱無し
商品番号 N29831781655
商品名

PS4本体とVRとソフト13タイトル 箱無し
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 11,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PS4本体とVRとソフト13タイトル箱無し、動作確認済PS5買ったので即日引退を決意自身で先日まで使っていたので質問にお答えします。梱包はまだしてないので、希望の動作確認等あれば行えます。稼働は問題ありませんが中古品につきノーリターンでお願いします。
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