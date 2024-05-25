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商品詳細
PS4本体とVRとソフト13タイトル箱無し、動作確認済PS5買ったので即日引退を決意自身で先日まで使っていたので質問にお答えします。梱包はまだしてないので、希望の動作確認等あれば行えます。稼働は問題ありませんが中古品につきノーリターンでお願いします。
http://narcologia.ru/goods/ordering486179.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln547202.html
http://narcologia.ru/goods/traverse518026.html
PS4本体とVRとソフト13タイトル 箱無し - 家庭用ゲーム本体
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