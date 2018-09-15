スイッチ　本体　スマブラJoy-Con限定付き

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使用感など、傷、スレはご理解下さい。8月まで使用してました。旧型です。動作確認済み。素人の為見落としなどはご理解下さい。簡易包装です。使用感ありますがスマブラ限定Joy-Con、Joy-Con付き。やりたいソフトがなくなった為要らなくなりました。スイッチ、Switch、任天堂、保護シート貼ってますが埃、泡が嫌な方は剥がしてください。値上げ再出品あり