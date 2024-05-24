新品・未開封　前田啓太/イーチン～ノアゴー\u0026クセナキスの無伴奏打楽器作品集

#トルネコ商店のクラシックCD←ポチッとね♪♪#複数枚購入割引特典有り「イーチン～ノアゴー\u0026クセナキスの無伴奏打楽器作品集前田啓太(PERC)」前田啓太定価:￥2700※新品・未開封、帯にヤケあります、宜しくお願いします。#前田啓太#CD・DVD内容紹介ノアゴー\u0026クセナキスの無伴奏打楽器作品集。国内初のCD収録となる「イーチン」ほか、無伴奏打楽器作品の「ルボン」「サッファ」の3曲を収録。理性的なアプローチとダイナミックな表現力を持つ打楽器奏者・前田啓太の渾身のアルバム。曲目1.イーチン1楽章サンダーリピーテッド/P.ノアゴー2.イーチン2楽章テイミングパワーオブスモール/P.ノアゴー3.イーチン3楽章ジェントルペネトレイティング/P.ノアゴー4.イーチン4楽章トゥワーズコンプレション/P.ノアゴー5.ルボンa/I.クセナキス6.ルボンb/I.クセナキス7.サッファ/I.クセナキス



『イーチン～ノアゴー＆クセナキス：無伴奏打楽器作品集』 前田啓太



前田啓太/イーチン - ノアゴー & クセナキスの無伴奏打楽器作品集