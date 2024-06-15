プレステ4　本体　3本ソフトつき　PS4

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商品詳細
数年前から使用しなくなったので出品致します。初期化、動作確認済み。●内容物・PS4本体・外箱(説明書付属)・電源ケーブル・HDMIケーブル・USBケーブル（ワイヤレスコントローラー充電ケーブル）16cmほどで純正ではありません。・コントローラー・ペルソナ5ザ·ロイヤル・ニーアオートマタ・ニーアレプリカント本体、コントローラーに日焼け、スレ傷、汚れがみられます。また、長期保管により外箱、説明書にシミがみられます。中古品にご理解のある方のみご購入をお願いいたします。バラ売り不可即購入⭕「PlayStation®4グレイシャー・ホワイト500GBCUH-1200AB02」ソニー・インタラクティブエンタテインメント定価:￥34980#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStation4#PlayStation_4#PS4
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