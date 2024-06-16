Wii本体(黒他)4種類セット

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商品詳細
以下、4種類のセットです。〈Wii本体(黒)〉・写真2枚目で内容を確認してください〈マリオカート〉・ソフト・ハンドル1本〈WiiFitプラス〉・バランスボード・単４電池4本〈太鼓の達人〉・太鼓と土台・バチ2本太鼓の達人は箱から出して梱包するかもしれません。中古品であることをご理解いただける方に。
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